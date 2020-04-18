Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ухудшение индекса чистоты воздуха в столице 18 апреля связано с пожарами в нескольких областях. Общая площадь возгораний составляет почти три гектара. Жителям столицы, по его словам, лучше не выходить из дома.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"В последние дни в Киеве, Киевской и Житомирской областях наблюдается увеличение площадей пожаров - горят леса, травяные настилы. Суммарная площадь пожаров в 2 областях сегодня составляет уже почти 3000 га. При этом, роза ветров играет не в пользу киевлян, направляя дым от горения и тления к столице. Радиационный фон в столице и области – в пределах нормы", - говорится в сообщении.

В воздухе зафиксировано наличие вредных химических веществ, в связи с чем, Кличко рекомендует жителям Киева пока не выходить на улицу.

"Согласно данным автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (место нахождения - Голосеевский район), утром 18 апреля зафиксировано колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза", - подчеркивается в сообщении.

При этом за последние сутки, утверждает Кличко, в Киеве зафиксировано 30 пожаров. А возгорания в Киевской и Чернобыльской зоне уже потушили.

Напомним, в субботу, 18 апреля, индекс качества воздуха в Киеве по состоянию на 8:00 составил 246, опередив по загрязненности китайский Шэньян, американский Денвер, города Таиланда, Индонезии и Чили. А уже на 9:30 индекс подскочил до 344 (свыше 125 - уровень сверхзагрязненности).

Ранее главный спасатель Украины рассказал о борьбе с огнем в очагах с радиационным загрязнением.