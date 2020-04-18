В субботу, 18 апреля, ряд СМИ распространил информацию о том, что коронавирус обнаружен у Предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. В Церкви это уже опровергли.

Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению, сообщает Центр информации УПЦ.

Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную Литургию, которую возглавляет Предстоятель УПЦ. "Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо", - добавили в церкви.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и таже готовится к Пасхальной Божественной литургии. В Пасхальную ночь он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

Напомним, накануне Пасхи наместник Киево-Печерской лавры с монахами возвратились в обитель после лечения в Александровской больнице.

Также стало известно, что 18 апреля в Киево-Печерской Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.