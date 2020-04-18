Делегация УПЦ сегодня, 18 апреля, доставит Благодатный огонь в Украину, после чего каждый верующий сможет зажечь от него лампаду в Свято-Воскресенском (афганском) храме и принести ее в свой дом.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ на странице Facebook.

"С Божьей помощью, делегация УПЦ доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешение для многих верующих граждан. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома", - сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появилась информация, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, митрополиты призывают всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим Знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм, которые находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру. При этом всем обязательно нужно соблюдать санитарные норм.

Антоний рассказал, что в условиях карантина важно каждому помочь ощутить пасхальную радость.

"Это будет по-христиански, поскольку очень важно, во время всеобщего уныния, помочь каждому ощутить радость величайшего праздника - Пасхи Христовой", - добавил архиерей.

Ранее мы уже писали, что, в субботу, 18 апреля, в Украину прибудет Благодатный огонь. Из-за карантинных мер в связи с распространением коронавируса в этом году его не будут раздавать в аэропорту "Борисполь".

Напомним, что на Пасху во время карантина службы в Киево-Печерской лавре будут закрытыми и транслироваться онлайн.