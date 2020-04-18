У отделений "Укрпочты" 18 апреля образовались столпотворения пенсионеров, которые пришли за пенсией и чтобы оплатить коммунальные услуги.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам журналистов издания, возле отделений "Укрпочты" наблюдаются огромные очереди. Внутри работает только одна касса и людей запускают по одному - это и стало причиной такой очереди.

"По словам пенсионеров, они пришли за пенсией и заплатить за коммунальные услуги. Но те, кто получает ее 19 и 20 апреля, пришли сегодня, так как те дни являются выходными. Люди считают, что в связи с карантином можно было бы наладить систему, чтобы почтальоны разносили пенсию. Такой шаг позволил бы избежать подобных очередей", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", пенсионерам должны перечислить карантинную надбавку в 1 000 гривен уже с 21 апреля.

Напомним, количество зараженных коронавирусом украинцев выросло до 5106 человек на утро 18 апреля.

Ранее "Укрпочта" изменила условия вручения и хранения почты во время карантина.