Возле отделений "Укрпочты" выстроились очереди пенсионеров, желающих оплатить коммуналку до Пасхи. Фото
У отделений "Укрпочты" 18 апреля образовались столпотворения пенсионеров, которые пришли за пенсией и чтобы оплатить коммунальные услуги.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
По словам журналистов издания, возле отделений "Укрпочты" наблюдаются огромные очереди. Внутри работает только одна касса и людей запускают по одному - это и стало причиной такой очереди.
"По словам пенсионеров, они пришли за пенсией и заплатить за коммунальные услуги. Но те, кто получает ее 19 и 20 апреля, пришли сегодня, так как те дни являются выходными. Люди считают, что в связи с карантином можно было бы наладить систему, чтобы почтальоны разносили пенсию. Такой шаг позволил бы избежать подобных очередей", - говорится в сообщении.
Как сообщала "Страна", пенсионерам должны перечислить карантинную надбавку в 1 000 гривен уже с 21 апреля.
Напомним, количество зараженных коронавирусом украинцев выросло до 5106 человек на утро 18 апреля.
Ранее "Укрпочта" изменила условия вручения и хранения почты во время карантина.