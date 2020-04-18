За последние сутки коронавирус выявили 4785 случаев коронавирусах в 79 регионах России, что стало новым рекордом для страны. Больше всего новых случаев подтверждено в Москве – 2649. Всего в стране теперь зарегистрировано 36 793 инфицированных.

Эти данные обнародованы, в субботу, 18 апреля, на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией в России.

За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах России. Больше всего новых случаев выявлено в Москве – 2649 инфицированных (всего их 20 754). Еще 428 новых случаев в Подмосковье, 139 – в Санкт-Петербурге.

Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве.

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве – 162. За весь период в стране выздоровели 3 057 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия обогнала Италию по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки

Также, мы писали, что у тридцати российских медиков на тестах неожиданно нашли иммунитет к коронавирусу.