Президент Украины Владимир Зеленский накануне Пасхи обратился к украинцам с традиционным посланием и просьбой оставаться в эти дни дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он сообщил, что понимает о трудностях нахождения в самоизоляции, потому что сам целый день сидит в своем кабинете, в котором даже не открываются окна.

В своем обращении он отметил, что Пасха дома, наедине с семьей, означает настоящее единение ради врачей, ради здоровья нации и будущего. "Пасха – это праздник единения. И сегодня вся наша страна объединена одним-единым желанием – выйти на улицу. Понимаю, как это, потому что сам с утра до вечера сижу в кабинете. Скажу больше, надеюсь это не государственная тайна, но в этом кабинете даже не открываются окна", - рассказал он.

При этом сейчас Зеленский, по его заверению, находится дома на выходном. "Но сейчас я дома, у меня выходной. Да, у президента тоже бывает выходной", - рассказал он.

Как сообщала "Страна", изоляция дома ужесточилась невозможностью проветрить помещение из-за гари в воздухе. Так, несколько последних дней воздух Киева стал самым грязным в мире, индекс загрязненности достигает 400.

Тем временем пожары в Чернобыле и Житомирской области продолжают тушить, задействованы больше тысячи пожарных и армия ВСУ с тяжелой техникой.