Глава сельсовета Черногородки Макаровского района Киевской области Виктор Логвиненко прокомментировал скандал в селе, где неизвестные пытались поджечь хату односельчанки, которая работала санитаркой.

Напомним, в конце марта сотрудники клинической больницы №5 контактировали с пациентами, у которых подтвердился коронавирус, в результате чего трое санитарок сдали анализы на болезнь. Тест показал отрицательный результат, но несмотря на это, глава села запретил выходить им из дома. И на днях одной из них - Елене Мищенко, во двор бросили коктейль Молотова. Полиция приезжать на место инцидента отказалась.

Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Слухи идут не просто так. Я ее попросил сидеть на самоизоляции. Под подозрение на коронавирус попал ее бывший сожитель. Она проигнорировала самоизоляцию, выпила 100 грамм и начала бегать. Сейчас с нее сняли самоизоляцию, я позвонил в магазин. Никто ничего не хотел жечь, никто никуда не бросал. Нет, может и бросили, но это же не бензин, бутылка с соляркой никогда не загорится", - сказал он.

При этом мэр города утверждает, что люди могли сделать так просто ради предупреждения. Сама же местная власть так и не смогла выяснить, кто болен коронавирусом: санитарка или ее бывший муж.

"Но скорее всего, он под подозрением, его три-четыре месяца в селе не было. Тема закрыта. Нет ничего страшного", - подчеркнул он.

После скандала, который попал в сеть, Логвиненко позвонил женщине с извинениями и сказал, что она "может идти в магазин".

В связи с этой ситуацией стоит напомнить историю с прибытием украинцев из зараженного Китая в Новые Санжары, где их встретили массовыми беспорядками и камнями.