Накануне Пасхи наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел вместе с остальными послушниками и пятью монахами возвращается в обитель после прохождения лечения в Александровской больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к выполнению возложенного на них послушания. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будет находится в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - отмечается на сайте Лавры.

Лаврская пресс-служба напоминает, что во время распространения на территории Украины острого респираторного заболевания Covid-19 часть братии Лавры была госпитализирована в столичные больницы. Сегодня всем предоставляется своевременная и необходимая помощь.

В обители просят прихожан Лавры и всех православных христиан усилить молитвы за тех послушников монастыря, которые еще находятся в больнице, а также за всю братию Киево-Печерской Лавры, "чтобы по молитвам святых угодников Печерских Господь избавил всех нас от этой смертоносной эпидемии. Храни всех нас Господь", сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как сообщала "Страна", в Киеве Киево-Печерской Лавра стала эпицентром заболевания коронавируса, накануне Пасхи Covid-19 здесь подтвердили у 26 человек. В Страстную пятницу, в Киево-Печерской Лавре выявили семь новых случаев коронавируса.