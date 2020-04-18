В населенных пунктах Херсонской области будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения коронавируса. Города Олешки и Геническ, а также поселки Малые Копани и Левые Солонцы Херсонской области будут закрыты на карантин.

Об этом в субботу, 18 апреля, сообщило региональное управление Нацполиции на странице Facebook.

Отмечается, что карантин продлится с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. В указанных населенных пунктах будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения Covid-19 , поэтому их закроют для въезда-выезда.

Города закрывают, потому что в этой местности увеличивается количество больных. В городе Олешки установят пять карантинных блокпостов, два поста в селе Малые Копани, один в селе Левые Солонцы и два в Геническе.

Соблюдение карантинных мероприятий будет контролировать полиция путем круглосуточного патрулирования.

"Обращаемся к местным жителям: не пугайтесь и не паникуйте, а прислушайтесь к советам и подготовьтесь к временных ограничений. Просим граждан ограничить передвижение по улице", – говорится в сообщении.

Напомним, что в некоторых городах Украины уже действуют карантинные ограничения на период Пасхальных праздников. Жителям Днепра и области в пасхальные выходные запретят выходить из дома.

Также сообщалось, что жителей Ровенской области также призвали не выходить из дома все пасхальные выходные. Кроме того, аналогичные меры ввели и для жителей Сумской области.

Жителей Черновицкой области также оставят дома на пасхальные выходные.