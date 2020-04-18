В Украине спецподразделения Сухопутных войск ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары.

Об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Facebook.

В специализированных подразделениях Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по состоянию на 10.00 субботы продолжаются работы по оказанию помощи работникам лесхозов и пожарным Госслужбы Украины по ЧС, которые тушат лесные пожары на территории страны. "Все возгорания возникли 16 апреля. Сухая и ветреная погода осложнила ликвидацию распространения огня, поэтому глава ГосЧС Николай Чечеткин обратился к руководству ВСУ с просьбой помочь спасателям потушить лесные пожары на Житомирщине и Черниговщине. По решению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского 17 апреля на помощь пожарным была направлена тяжелая инженерная техника (БАТ - 5 единиц и ИМП-2 - 1 единица) вместе с военными экипажами" – говорится в сообщении.

Согласно информации, в данное время военнослужащие работают над локализацией пожаров на определенных участках. Угрозы для критических объектов нет.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

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