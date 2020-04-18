За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 99 медиков. По состоянию на 18 апреля вирус подтвердили уже в 978 медицинских работников и 332 детей.

Об этом во время брифинга в субботу, 18 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего с начала пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка и 978 медицинских работников", - сказал министр.

Степанов также сообщил, что за прошедшие сутки впервые в Украине за сутки совершено более 5000 исследований методом ПЦР. Так, из 5152 проведенных 17 апреля исследований 980 образцов были отобраны у больных пневмонией.

По словам Степанова, за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 81 случай.

Максим Степанов о новых случаях заболевания коронавирусом в Украине.

Напомним, по данным на 17 апреля, в Украине зафиксировано 879 случаев заболевания Covid-19 в медработников. Таким образом, за прошедшие сутки количество больных медиков увеличилось на 99 человек.

Также мы писали, что в Киеве за сутки Covid-19 заразились шесть медработников.