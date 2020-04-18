Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с связи с предстоящим праздником Пасхи. В ходе обращения он призвал отмечать этот день дома и не посещать храмы в связи с эпидемией коронавируса.

Обращение размещено в социальных сетях президента.

"Дорогие украинцы! Я поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником – Светлым Воскресением Христовым! Пусть в наших сердцах будут добро, свет и милосердие, а в домах – радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю вернется мир", - сказал Зеленский.

По его словам, празднование этого дня дома – лучший способ единения ради тех, кто борется с коронавирусом.

"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а значит – ее будущего", - подчеркнул он.

Зеленский также рассказал, что нынешняя Пасха даст возможность всем украинцам вернуться к традициям предков.

"Мы возвращаемся к традициям предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзинок через интернет. В этом году каждая хозяйка может испечь домашнюю паску. Самую вкусную, потому что она будет сделана своими руками", - уточнил он.

Также он уточнил, что сегодня вся страна объединена одним желанием – выйти на улицу.

"Пасха – это праздник единения. И сегодня вся наша страна объединена одним-единым желанием – выйти на улицу. Понимаю, как это, потому что сам с утра до вечера сижу в кабинете. Скажу больше, надеюсь это не государственная тайна, но в этом кабинете даже не открываются окна", - рассказал он.

При этом сейчас Зеленский, утверждает он, находится дома на выходном.

"Но сейчас я дома, у меня выходной. Да, у президента тоже бывает выходной", - рассказал он.

Напомним, по данным на утро 18 апреля, в Украине зафиксировано уже 5106 случая заражения коронавирусом. За сутки болезнь подтвердили 444 человек. Из них в Киеве - 65 человек. Только 26 случаев были зафиксированы в Киево-Печерской Лавре.

Также "Страна" писала, что число летальных исходов от осложнений вследствие заражения коронавирусом в мире превысило 150 тысяч. А инфицированы на планете более 2,2 миллионов. Такие данные привел вечером 17 апреля сайт исследовательского Университета Джонса Хопкинса.