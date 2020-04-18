Пожары в Украине бушуют уже более двух недель.

Последняя серьезная вспышка началась в Житомирской области. Там сегодня пылает почти три тысячи гектар леса. При этом продолжает гореть Чернобыльская зона.

В итоге гарью заволокло пять украинских областей - сильнее всех пострадал Киев, где из-за плотной застройки слабая циркуляция воздуха.

В столице буквально нечем дышать, качество атмосферы достигает самых опасных значений - поэтому Киев третий день подряд возглавляет мировой рейтинг мегаполисов с наиболее грязным воздухом.

При этом власти никаких чрезвычайных мер не вводят, СНБО не собирают и проблему комментируют, если сравнивать с коронавирусом - почти никак. Например, президент Владимир Зеленский вчера полчаса выступал на ток-шоу, но ни слова не сказал об экологическом бедствии, которое охватило север Украины.

Между тем дело идет к тому, что сама Украина с пожарами явно не справляется, и проблема принимает международный характер.

"Страна" разбиралась, справится ли государство с пожарами и что этому мешает.

Ситуация с воздухом в Киеве и Украине

От гари главным образом страдает столица. В Киеве смог держится уже третий день. Значения здесь колеблются в основном в районе 300 единиц - это очень опасный уровень загрязнений.

На утро субботы, к примеру, ситуация ухудшилась до 344 баллов - в городе буквально нечем дышать, запах гари повсюду. Причем ветер слабее, чем был в пятницу, по данным сервиса измерения атмосферы Air Vision.

Из-за таких заоблачных показателей Киев уже третий день подряд держится на первой позиции среди мировых столиц с самым грязным воздухом. Обгоняя традиционных лидеров - китайские крупные города.

Вот данные на утро субботы 18 апреля:

Легкий откат ситуации наблюдался днем пятницы - тогда показатели упали до 100-150 баллов, что тоже было очень много. И пусть Киев оставался в "грязной десятке", но дышать уже стало легче.

Однако к вечеру 17 апреля гарь отвоевала позиции, и люди стали закрывать окна. Утром субботы ситуация стала еще хуже.

"Наибольшее загрязнение было вызвано жесткими примесями, превышение концентрации которых было в 2-3 раза", - рассказал вчера на брифинге глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Отметим, что проблемы с воздухом не только в столице - вчера они наблюдались также в Запорожье и Днепре. Сегодня подключился Донбасс, но и там уровень до столицы не дотягивает. Остальная Украина находится в "зеленых" значениях.

По данным сервиса мониторинга погоды и атмосферы Windy, в зоне повышенной концентрации угарного газа СО находится огромный участок, затрагивающий Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и Полтавскую области - с самой южной точкой в Кременчуге.

Причины гари в Киеве

Первая причина - это масштабные лесные пожары по всей Украине (о них мы расскажем ниже), которые никак не могут потушить. Конкретно на Киев идет дым из Житомирской области, где полыхают 15 участков леса. Также периодически гарью несет из Чернобыля, где пламя бушует уже две недели.

Вторая причина - направление ветра, который дует с запада и северо-запада. То есть, со стороны Житомира и того же Чернобыля.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, такое направление ветра будет держаться до 26-27 апреля. После чего ветер поменяется на юго-западный. Что и станет по идее концом воздушной катастрофы в Киеве.

Но ждать, конечно, очень долго - получается в дыму киевлянам придется провести еще более недели.

Третья причина, которая касается непосредственно Киева - это плотная застройка, которая замедляет естественную циркуляцию воздуха. Поэтому в столице и окрестностях (особенно с северо-запада, таких как Буча, Ирпень) смог держится на высоком уровне.

Что происходит с пожарами в Украине

Эпицентром пожаров, которыми дышит Киев, стало Овручское лесное хозяйство Житомирской области. На это утро там есть два основных очага.

Первый - возде сел Рудня и Выступовичи. Там горит две тысячи гектар "травяного настила и пеньков", как выражаются в ГосЧС. Это совсем рядом с белорусской границей и в 165 километрах от Киева.

Второй - южнее, близ села Бережесть. Там тлеет участок на 700 гектар. Зоны пожаров сейчас перекапываются специальными минерализированными полосами. Тушат пожар почти 700 человек и три самолета.

При этом спасатели утверждают, что участков открытого огня уже нет. Но даже судя по гари, которой охвачен Киев - тлеет очень сильно.

Судя по вчерашним фотографиям из Овручского района, которые сделал местный житель Виталий Юшкевич - ситуация там отдает армагеддоном. Вот этот дым видят в Беларуси.

А вот фотография самолета, который тушит пожары.

Видео из Житомирской области тоже характерно (ролик снят сутки назад).

То есть происходит настоящая катастрофа, которая никаких обеспокоенных комментариев у первых лиц в стране не вызывает.

Параллельно продолжаются пожары в Чернобыльской зоне. Туда сегодня привезли 5 машин БАТ-2 на танковом ходу - для создания минерализованных полос для отрезания огня. Всего теперь здесь работает 8 машин.

А вчера загорелось на Тернопольщине - масштабный пожар возник на территории Чистиловского орнитологического заказника.

То есть налицо - явная чрезвычайная ситуация уже по всей стране. Которую чувствуют на себе миллионы жителей Украины.

Почему не могут потушить и что делать?

Украинские власти, конечно, в курсе пожаров. Однако не похоже, что они придают этой проблеме такое сильное значение, как, например, коронавирусу. По крайней мере в публичном поле.

Так, о вирусе президент Владимир Зеленский вчера на ток-шоу проговорил половину эфирного времени. О пожарах же не сказал ни слова. Хотя уже тогда над Киевом второй день висело облако гари - и это не говоря о селах, которые расположены рядом с горящими лесами. Оттуда людей по хорошему нужно просто эвакуировать. О чем также никто не говорит.

Правда, сегодня глава МВД Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожаром. Но даже из его небольшого комментария следует, что пожар потушен на менее половине участков в Житомирской области - в 6 из 15.

Объяснение слабой реакции властей на экологическое бедствие достаточно простое. Коронавирус - не только украинская проблема. И если жить станет существенно хуже, то всегда можно объяснить, что "во всем мире так".

Что же до пожаров - эту проблему на Китай или Европу не списать. Нужно отвечать только за свои действия. А результатов этих действий пока немного.

Уже с Чернобыльских пожаров было ясно, что ситуация с пожарами в стране критическая. Власти не могут:

а) эффективно противостоять поджогам. Журналисты "Страны", которые проехались по селам вокруг Зоны, везде слышали один и тот же рассказ: полиция к нам не приезжала, поджигателей не искала. Вход в зону практически свободен, охрану очень легко обойти.

б) быстро тушить пожары. Выше говорилось о том, что лишь сегодня в Чернобыль подвезли пять спецмашин для создания минерализованных полос. До этого две недели здесь работало лишь три таких машины. То есть мобильность работы спасательных служб даже теми ресурсами, что есть - на крайне низком уровне.

Пожары бушуют с начала апреля и все никак не останавливаются. Однако никто не вводит никаких экстренных мер, предусмотренных законом. Кабмин мог давно объявить хотя бы режим чрезвычайной ситуации - когда мобилизуются все ресурсы спасательных служб, чтобы победить бедствие.

С коронавирусом режим ЧС ввели. С пожарами - почему-то нет. Хотя судя по испорченному воздуху - неизвестно сколько людей попадут на больничную койку с сердечными приступами или астмой.

Вывод очевиден - власти не делают этого, чтобы не заострять внимание на проблеме, которую не знают, как решить.

Причина, как уже рассказывала "Страна" - в полном развале спасательных служб за последние годы. ГосЧС финансировали по остаточному принципу, а руководить спасателями ставили часто людей далеких от профессии (вспомнить хотя бы Зоряна Шкиряка, который был и.о. главы МЧС в 2015 году). Теперь, как рассказывают нам не под запись спасатели - "тупо нечем тушить".

О том, что нынешняя ситуация - плата за развал пожарных служб, говорит в своем блоге "Ясно.Понятно" журналистка "Страны" Олеся Медведева.

И здесь у власти есть два пути, которые друг друга не исключают.

Первый - объявлять в зоне бедствия чрезвычайное положение. И бросать на тушение пожаров все имеющиеся ресурсы. Мобилизовать армию, нацгвардию, полицию со всей страны - последняя должна будет исключить дальнейшие поджоги. Это будет полезнее, чам патрулировать парки и штрафовать за пробежки.

Также нужно мобилизовать лучших специалистов, создать межведомственный штаб по устранению пожаров.

Пока же власти даже не удосужились созвать заседание СНБО.

Второй - немедленно начать привлечение международной помощи. Технической, людской и финансовой. Обратиться в соседнюю Беларусь, которая также страдает от наших пожаров. Также помощь не исключила Россия - если Украина попросит.

Чем обернутся для Украины лесные пожары

Эксперты в области экологии и климата поделились со "Страной" своими выводами о причинах бедствий, а также рассказали, как они повлияют на будущее Украины.

Сергей Бочковский, экс-глава ГосЧС

"Страна" взяла интервью у Сергея Бочковского, экс-главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В бытность премьером Арсения Яценюка его показательно задержали прямо на заседании Кабмина, однако потом уголовное дело развалилось.

Бочковский считает, что фатальные для спасателей решения были приняты во время премьерства Яценюка, который ввел мораторий на проверки пожарной безопасности и ликвидировал пожарные инспекции.

"Мало того, что ликвидировали стратегические службы, так еще и отменили десятки нормативных документов, которые создавались годами. Теперь все это нужно создавать фактически с нуля", - считает он.

Вторым фактором пожаров эксперт назвал то, что первую неделю пожаров агентство по управленю Зоной не привлекало ГосЧС, пытаясь справиться своими силами. В итоге пламя стало уже неконтролируемым.

Бочковский также оценивает непрофессионализм работы руководства Госслужбы по ЧС. "Непонятно, почему не воспользовались шансом, который дал дождь. После него пламя нужно было добивать, а не отчитываться, что проблема решена. В итоге имеем то, что имеем — масштабы пожаров грандиозные, все горит, дымит, идет выброс радиации. Нужно было действовать по стандартному алгоритму — разбить зону возгорания на участки, поставить задачу перед каждым подразделением и каждым специалистом. Не перед всей ГСЧС, а перед каждым задействованным в ликвидации пожара человеком. С персональной ответственностью за выполнение. Штаб должен работать в круглосуточном режиме, и на каждый новый вызов должна быть молниеносная реакция. Нет универсальных рецептов, Нужно действовать по ситуации, просто включать голову и не быть безразличным", - заявил Бочковский.

При этом, по его словам, оснащение спасателей очень плохое.

"Для начала людей нужно обеспечить едой, водой и средствами защиты. А не так, как это делается у нас — спасателей раз за три дня покормили супом, правда, извинились, что без мяса. Спасатели из Черкасс, которых привлекли на тушение пожара, даже подняли бунт. Их не кормили (люди спасались тем, что доедали продукты, которые захватили из дома), не было воды. Пожарные смачивали губы болотной водой. Хотя, по всем нормам, если пожар длится больше двух часов, спасатели должны быть обеспечены горячим питанием, водой и всем необходимым. Но страшнее всего то, что уже есть конкретные случаи, когда из-за безалаберной организации спасатели оказывались в огненной ловушке и прорывались на пожарных машинах сквозь пламя. Была реальная угроза жизни людей из-за того, что "начальник не туда послал", - сказал Бочковский.

По мнению бывшего главы ГосЧС, нужно было не отменять проверки лесов - как делаются просеки, минерализованные полосы, пожарные водоемы. "Но уже пять лет на проверки действует мораторий, который ввел Кабмин Яценюка. Считаю, что Яценюк — первый, кто должен нести ответственность за все, что сейчас происходит", - уверен Бочковский.

Еще одной причиной развала бывший шеф спасателей видит руководство ведомством Зоряна Шкиряка: "Генеральские погоны получили мальчики, подбиравшие окурки за Шкиряком и те, кто видел пожары только на картинках. Многих уникальных специалистов попросту "ушли".

Эколог Владимир Борейко:

"Причины пожара не в том, что кто-то где-то поджигает, это всегда было. Проблемы в ошибках правительственных решений. Правительство Яценюка-Гройсмана лишило лесхозы государственного финансирования, у них сейчас нет денег на бензин, пожарные машины и на пожарников. Поэтому они не справляются, у каждого по 30 000 гектаров леса. Дым в Киеве - это не Чернобыль, это горит Голосеевский национальный парк, нет возможности его потушить, потому что лесхозы содержат себя сами. У них нет бензина, пожарных машин.

Что касается пыльных бурь, то это причина глупости и необразованности руководства Украины, потому что когда были колхозные леса, то сажали деревья, были целые лесопосадки, которые задерживали пыльные бури. Когда колхозы распались, лесопосадки остались ничьими. За 30 лет независимости никто не додумался, что нужно эти посадки кому-то отдать под охрану. В результате местные жители вырубили нах@р лесопосадки.

Раньше таких пыльных бурь не было. Опять же, Яценюк-Гройсман связали руки экологической инспекции. Если раньше она выезжала сразу на нарушение, то сейчас нужно согласовывать свои действия в течение месяца. Вот и все.

Инспекция не может выехать на проверку, потому что нужно согласовать свои действия в течение месяца, а пожар потушить не могут сразу, потому что лесхозы сами себя содержат, у них нет бензина, пожарных машин.

Во время пандемии коронавируса, нужен хороший иммунитет. А где ему взяться, если люди дышат солянкой вредных веществ?

Вместо того, чтобы заняться делом, наше правительство гоняет спортсменов на Гидропарке с помощью 30 полицейских. Ввели штрафы за поджоги, но у нас законом разрешено жечь траву. Нет профессионалов в правительстве и Раде. Сначала запретите, а потом штрафуйте".

Климатолог центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько:

"Загрязненный воздух влияет на здоровье людей, вызывает сердечно-сосудистые заболевания, проблемы дыхательных путей.

В Киеве и так воздух не самый чистый, а плюс пыльные бури и пожары. Что касается пыльной бури, то это как раз связано с изменением климата. Зима была не снежная, снизилось количество осадков по сравнению с предыдущими годами. Поверхность почвы сухая. Поднялся ветер - и началась пыльная буря.

Раньше такие бури тоже были, но в 1960-1970-х годах из этой ситуации вышли так: посадили лесополосы. А сейчас их рубят, поэтому увеличивается риск пыльных бурь, которые для нас последние 20-30 лет были аномальными.

Поджоги травы вызывают глобальные пожары, которые также негативно влияют на воздух. Конечно, нужно работать, чтобы не было поджога, но так же нужно работать над качеством воздуха в городе.

После выхода из карантина люди снова вернутся к поездкам на частных автомобилях и качество воздуха не улучшится. Нужно развитие общественного транспорта, потому что люди сейчас исходят из соображений комфорта: лучше ездить на своем автомобиле, чем в битком набитом общественном транспорте".

Эксперт центра экологических инициатив "Экодия" Олег Савицкий:

"Пожары в Чернобыльской зоне - показательный случай того, насколько у нас не подготовлена государственная система контроля качества воздуха. Мы не могли оценить влияния этого пожара на качество воздуха, потому что государственной системы мониторинга по сути нет. Но в этом случае нужны были специальные приборы, которые могли бы измерить радиоактивность пыли. Таких устройств в Украине почти нет.

Когда-то, по-моему, японцы нам дарили такой прибор, но я даже не знаю, работает ли он. У нас есть простые любительские приборы, которые измеряют не дифференцированную по составу пыль, а просто показывают содержание пыли в атмосфере. Эти датчики дешевые и простые, их можно разворачивать тысячами. Люди это делают не ожидая государства, и эта сеть благодаря организациям появилась в Украине".

Глава общественной организации "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк:

"На позапрошлых выходных одновременно в Украине было 1200 пожаров. Все они вызваны поджогом травы. Мы единственная страна на континенте, которая поджигает траву. Штрафы за это очень небольшие, но проблема в том, что никто хочет этим заниматься. Полиция не хочет возиться с такими мелкими вещами.

Вследствие пожаров умирает все живое, у нас очень много редких видов. Очень плохо, когда горит лес, потому что для возобновления леса уйдет несколько десятилетий.

Сейчас сложная ситуация с коронавирусом, потому что нет лечения, и единственное, что мы можем делать – беречь иммунитет. Однако у всех нас аллергия на дым, а это подрывает иммунную систему.

Возможно, у нас есть преимущество над другими странами в плане коронавируса, у нас у всех есть прививка от туберкулеза, и вроде говорят, что это хорошая новость, но из-за дыма подорван иммунитет.

Насчет пылевой бури могу сказать, что в нашем регионе это нонсенс. Такого никогда не было. Пыль пришла из Западного Полесья: Ровненской, Волынской, Житомирской областей. Мы с коллегами советовались: такого никто представить не мог. Сейчас месяц, когда все реки должны быть разлиты, это должен быть самый влажный месяц в году, а все сухо".