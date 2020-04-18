В субботу, 18 апреля, индекс качества воздуха в Киеве по состоянию на 8:00 составил 246, опередив по загрязненности китайский Шэньян, американский Денвер, города Таиланда, Индонезии и Чили. А уже на 9:30 индекс подскочил до 344 (свыше 125 - уровень сверхзагрязненности).

Грязный воздух над Киевом образовался по разным причинам: свою роль сыграли лесные пожары в заповедной зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС и в Житомирской области, а также сухая и ветреная погода. О качестве воздуха сообщают данные онлайн-сервиса по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual.

Это показатель качества воздуха на 8:00.

Это показатель качества воздуха по состоянию на 9:30.

Еще одна карта мониторинга качества воздуха в Киеве Saveecobot дает данные загрязнения по регионам и улицам.

Подобная картина наблюдалась и вечером в пятницу, когда после дневных показателей в 100-120 единиц, загрязненность в столице подскочила до 300 и выше. Самый опасный уровень воздуха наблюдается по адресу Тростянецкая улица, 6Е (индекс 409), по улице академика Заболотного, 27 (индекс 344), улице Сечевых Стрельцов, 57 (индекс 367), а также в Буче на Новом шоссе, 14 (индекс 309).

Ранее главный спасатель Украины рассказал о борьбе с огнем в очагах с радиационным загрязнением.

В Укргидрометцентре также рассказали, есть ли радиация в воздухе Киева.