Эпидемия коронавируса. Фото: Страна

По состоянию на утро субботы, 18 апреля, в Украине зафиксировано уже 5106 случая заражения коронавирусом. Вчера количество зараженных было 4 662 случая. Всего же за сутки болезнь подхватили 444 человека.

Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.

Так, лабораторно болезнь подтвердили у 444 человек. Количество летальных увеличилось до 133. Выздоровели 275 украинцев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 319 случаев;
  • Волынская область — 134 случая;
  • Днепропетровская область-104 случая;
  • Донецкая область — 14 случаев;
  • Житомирская область — 197 случаев;
  • Закарпатская область — 166 случаев;
  • Запорожская область — 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 462 случая;
  • Кировоградская область — 234 случая;
  • м. Киев — 770 случаев;
  • Киевская область — 280 случаев;
  • Львовская область — 221 случай;
  • Луганская область — 9 случаев;
  • Николаевская область — 31 случай;
  • Одесская область — 106 случаев;
  • Полтавская область — 49 случаев;
  • Ровенская область-283 случая;
  • Сумская область — 82 случая;
  • Тернопольская область — 366 случаев;
  • Харьковская область — 62 случая;
  • Херсонская область — 56 случаев;
  • Хмельницкая область — 41 случай;
  • Черновицкая область — 840 случаев;
  • Черкасская область — 141 случай;
  • Черниговская область — 12 случаев.

За сутки в центр Минздрава поступило 1189 сообщений о подозрении на коронавирусо Covid-19.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, число летальных исходов от осложнений вследствие заражения коронавирусом в мире превысило 150 тысяч. А инфицированы на планете более 2,2 миллионов. Такие данные приводит вечером 17 апреля сайт исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Также "Страна" приводила инструкцию от Министерства здравоохранения о том, как убедить близких не ходить на Пасху в церковь. По мнению сотрудников ведомства, главное - передать родным "свои страх, тревогу и беспокойство".

 

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