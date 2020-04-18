Количество зараженных коронавирусом украинцев выросло до 5106 человек на утро 18 апреля
По состоянию на утро субботы, 18 апреля, в Украине зафиксировано уже 5106 случая заражения коронавирусом. Вчера количество зараженных было 4 662 случая. Всего же за сутки болезнь подхватили 444 человека.
Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.
Так, лабораторно болезнь подтвердили у 444 человек. Количество летальных увеличилось до 133. Выздоровели 275 украинцев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 319 случаев;
- Волынская область — 134 случая;
- Днепропетровская область-104 случая;
- Донецкая область — 14 случаев;
- Житомирская область — 197 случаев;
- Закарпатская область — 166 случаев;
- Запорожская область — 127 случаев;
- Ивано-Франковская область — 462 случая;
- Кировоградская область — 234 случая;
- м. Киев — 770 случаев;
- Киевская область — 280 случаев;
- Львовская область — 221 случай;
- Луганская область — 9 случаев;
- Николаевская область — 31 случай;
- Одесская область — 106 случаев;
- Полтавская область — 49 случаев;
- Ровенская область-283 случая;
- Сумская область — 82 случая;
- Тернопольская область — 366 случаев;
- Харьковская область — 62 случая;
- Херсонская область — 56 случаев;
- Хмельницкая область — 41 случай;
- Черновицкая область — 840 случаев;
- Черкасская область — 141 случай;
- Черниговская область — 12 случаев.
За сутки в центр Минздрава поступило 1189 сообщений о подозрении на коронавирусо Covid-19.
Напомним, число летальных исходов от осложнений вследствие заражения коронавирусом в мире превысило 150 тысяч. А инфицированы на планете более 2,2 миллионов. Такие данные приводит вечером 17 апреля сайт исследовательского Университета Джонса Хопкинса.
Также "Страна" приводила инструкцию от Министерства здравоохранения о том, как убедить близких не ходить на Пасху в церковь. По мнению сотрудников ведомства, главное - передать родным "свои страх, тревогу и беспокойство".