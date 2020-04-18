В субботу, 18 апреля, на Донбассе 5 раз противник обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил. Раненых или погибших в результате нарушения режима тишины нет.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник вчера четыре раза нарушил режим "Тишины". Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Неподалеку от Опытного противник, по направлению населенного пункта Веселое, применил автоматические станковые гранатометы", - говорится в сообщении.

А в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник применил мины калибра 120 мм неподалеку от Южного. В результате обстрелов, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа на Донбассе - это возвращение всех территорий и вывод Россией всех войск.

"Страна" также рассказывала о возвращении в Украину 20 наших граждан в результате обмена пленными. Из них двое военных, один правоохранитель и 17 гражданских