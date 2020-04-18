В субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют в Украине небольшое похолодание днем и возвращение заморозков в ночное время суток. Они пробудут в стране несколько дней.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, украинцам в западных регионах стоит ожидать от 11 до 19 тепла днем. Ночью же похолодает: от 0 до 3 морозов. Дождей не будет, хотя местами будет наблюдаться облачность.

На севере Украине воздух прогреется до 10-12 тепла. А вот ночью столбик термометра покажет от 0 до -3.

В центральных регионах, согласно прогнозу синоптиков, воздух прогреется до 11-15 градусов выше нуля. А вот ночью на улице будет от 3 до 5 по Цельсию.

На юге Украине днем будет от 15 до 18 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 5-9 градусов.

На востоке Украины синоптики прогнозируют от 11 до 14 градусов выше нуля. А вот в ночное время суток похолодает: от 3 до 5 по Цельсию.

"Ночью 18-20 апреля, в Украине, кроме юга, на поверхности почвы будут заморозки 0-5 (І уровень опасности - желтый), 18 апреля в северных и северо-западных областях, 19-20 апреля в северных, западных (кроме Закарпатья) и в Винницкой областях, 19 апреля и в восточных областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 (II уровень опасности - оранжевый)" – говорится в сообщении.

Погода в Украине. Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, когда поменяется ветер, который приносит в столицу гарь из Чернобыльской зоны.

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