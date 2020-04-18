В селе Черногородка Макаровского района Киевской области медики, которые работают в Киеве, заявляют о грозящей им опасности от односельчан. По их словам, глава села запрещает выходить из дома санитаркам, несмотря на то, что их тесты на коронавирус отрицательные, угрожая им гигантским штрафом. А соседи пытались поджечь дом одной из них.

Об этом "Стране" рассказали сами медики.

В конце марта сотрудники клинической больницы №5 контактировали с пациентами, у которых позже подтвердилось заражение коронавирусом. Все врачи сдали тест. В результате среди них выявили 9 инфицированных. Пятеро человек сейчас лечатся на стационаре.

У трех санитарок из Макаровского района тест показал отрицательный результат, и они продолжают работать, помогая спасать жизни людей. Однако главе села, откуда женщины ездят на работу, результатов теста недостаточно. Он запретил им выходить из дома.

На днях одной из санитарок из Черногородки Елене Мищенко во двор бросили коктейль Молотова. Женщина попыталась вызвать полицию, но та отказалась приехать.

Глава села заявил, что если увидит Елену на улице, она заплатит штраф 17 тысяч.

Врач-анестезиолог Ярослав Товстуха из больницы №5, который подвозит санитарок на работу, переживает за них, другие сотрудники клиники в отчаянии.

Елена Мищенко рассказала нашему изданию о своем положении.

"Глава сельсовета разворошил это все: якобы я на самоизоляции. Но я не контактировала с больными, я не больна. Я обычная санитарка. Сегодня мне бросили солярку в окно, не пустили в магазин, мне пришлось ехать в другое село. Мне нужно же купить хлеб. Что мне делать? Это какой-то дурдом. Мне угрожают сжечь хату. Соседи говорят, чтобы я не подходила, потому что я больна коронавирусом. Я приехала к главе сельсовета, а он мне сказал, чтобы я сидела дома на самоизоляции. Но я хочу есть, что мне делать? Мне страшно. Неизвестно, что мне подбросят завтра. Вы мне расскажите, что мне делать? Я проживаю одна с котом. Кто меня защитит?" - сказала Елена Мищенко.



Свой комментарий дал и анестезиолог Ярослав Товстуха.

"Я считаю, что главная вина на главе сельсовета, который разнёс информацию, что девочки якобы больны. Он не имел никаких документов, просто распустил информацию - он или фельдшер, я точно не знаю. Нужно знать наше село, оно живет в глубоком средневековье. Едой санитарок никто не обеспечил, но зато запретили выходить из дому, ездить на работу, не защищают от нападений. Девочки пытались общаться с людьми, но от них все отгородились. Если раньше сотрудницы ехали в Киев, соседа просили им что-то купить и привезти, то теперь полностью отмежевались. Сегодня попытались сжечь как минимум одного человека, Елену Мищенко. Неизвестный на мотоцикле бросил бутылку с горючей смесью в хату, Лена сразу потушила. Неизвестно, что там будет до утра. Мы очень надеемся на журналистов, чтоб они рассказали о проблеме, чтоб наших люде не поубивали", - сказал "Стране" медик.

В связи с этой ситуацией стоит напомнить историю с прибытием украинцев из зараженного Китая в Новые Санжары, где их встретили массовыми беспорядками и камнями.

Президент Зеленский тогда тоже сравнил современную Украину со средневековой страной.