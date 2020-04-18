Соцсеть Facebook добавляет в основную социальную сеть и Messenger две новых реакции. Ими можно поддерживать посты и сообщения на тему коронавируса.

Об этом сообщила в Twitter менеджер по техническим коммуникациям Facebook в Европе, Ближнем Востоке и Африке Александра Войка

С 17 апреля в Messenger добавилась "заботливая реакция" - анимированное бьющееся сердце. А в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении со следующей недели появится новая реакция со смайликом, который обнимает сердце.

Предполагается, что это будут временные реакции, которые позволят выразить поддержку в непростой период пандемии.

Смайлики стали первым дополнением к списку реакций, который появился в 2015 году и заменил обычный лайк. Кроме пальца вверх в нем есть сердце, смайлики смеха, шока, грусти и гнева.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине марта Facebook объявил войну фейкам о коронавирусе.

А в конце марта руководство Facebook прекратило рассматривать жалобы на контент из-за коронавируса.