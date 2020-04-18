Радиационный фон на территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, в Киевской области и Киеве не превышает допустимых норм, но спасателям приходится работать на отдельных участках Чернобыльской зоны с повышенным радиационным загрязнением.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по ЧС Николай Чечеткин в ходе онлайн-брифинга в пятницу вечером.

"Да конечно, на территории Чернобыльской зоны есть отдельные участки, на которых фоновые значения радиационного загрязнения превышаются", - сказал главный спасатель Украины.

По словам руководителя Службы, иногда там приходится работать спасателям, но "радиологи Зоны отчуждения, химики-дозиметристы ГСЧС путем сверки и расчетов по определенным формулам говорят о том, сколько по времени спасатели могут работать в том или ином районе".

"Еще раз хочу проинформировать о том, что радиационный фон, как на территории Зоны отчуждения, так и на территории Киевской области, и города Киева находится в пределах природных фоновых значений и не превышает допустимых норм", - заявил Чечеткин.

"Пожары в Чернобыльской зоне … абсолютно не несут никакой угрозы ни объекту Укрытие, ни хранилищу радиационных отходов, ни другим критическим объектам в Зоне отчуждения", - подчеркнул при этом Чечеткин.

Также он отметил: "Запах дыма… абсолютно не имеет никакого отношения к пожарам из Чернобыльской зоны. Дым тянет с пожаров в Житомирской области".

Что касается произошедшей в четверг в Киеве и области пыльной бури, то, по словам главы ГСЧС, это необычное явление для региона.

"Смесь пыли и остатков продуктов горения… перемещалось и это привело к тому, что был загрязненный воздух в Киеве", - отметил Чечеткин.

Чечеткин об условиях работы спасателей в зоне отчуждения. О пожарниках - смотреть с 06:10. Видео: YouTube / МНС GOV.UA

Напомним, появившаяся 16 апреля в Киеве пылевая буря не несет в себе частицы воздуха из зоны отчуждения, а также не представляет опасности для жителей Киева и области.

Как сообщала "Страна", спасатели из Евросоюза опубликовали карту лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В Чернобыльской зоне отчуждения, после появления новых очагов возгорания, огонь приблизился до 1,6 км от саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.