Институт океанологии Шмидта провел экспедицию к рифам Западной Австралии. В Индийском океане в районе рифа Нингалу ее участники обнаружили новые виды морских животных и несколько существ, которых раньше не видели в этом регионе.

Об этом сообщает портал N+1.

Ученые отправились в экспедицию на судне научно-исследовательском судне Falkor. Под воду с корабля спускали робот SuBastian, который оборудован камерой 4K и может собирать образцы с глубины до 4500 метров.

У рифа SuBastian погружался 20 раз и провел на глубине 181 час. С его помощью были собраны существа, часть из которых раньше не находили в водах Австралии, а часть вообще относится к новым. Последних насчитывается до 30 видов.

Одна из самых удивительных находок - огромная сифонофора рода Apolemia. Ее длина превышает 45 метров. Ее считают одним из самых больших животных на Земле, хотя на самом деле это колония из тысяч крошечных зооидов, которые объединяются и ведут себя, как единый организм.

Сифонофора. Скриншот из видео

Другие интересные находки - это гидроидное красное животное с веером щупалец, которое было прикреплено ко дну стебельком длиной около метра, большие сообщества стеклянных губок, а также биолюминисцентный осьминог Танинга.

Видео: YouTube/ Schmidt Ocean

Ранее "Страна" писала об открытии, согласно которому вирусы вышли из океана вместе с рыбами, амфибиями и рептилиями.

Мы также сообщали об обнаружении на дне Тихого океана детского сада глубоководных осьминогов.