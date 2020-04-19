Гренландский ледяной щит за последний год потерял рекордные 600 миллиардов тонн льда из-за антициклонов и низких осадков.

Об этом сообщает журнал The Cryosphere.

Под потерей 600 миллиардов тонн льда подразумевается, что они растаяли и подняли уровень мирового океана на полтора миллиметра. В 2019 году ученые наблюдали за атмосферной циркуляцией в приполярных широтах, которая привела к антициклонам.

Проанализировав спутниковые данные, ученые пришли к выводу, что в 2019 над Гренландией сформировалась область высокого давления, обусловленная антициклонической активностью.

Отсутствие облаков создало возможность Солнцу интенсивнее влиять на ледники при таянии, а маленькое количество снега в виде осадков из-за глобального потепления усугубило этот процесс.

Каждый год на поверхности Гренландии образуется около 375 миллиардов тонн льда благодаря снегу, некоторая часть наросшего льда тает в следствие климатических изменений.

Однако в 2019 году образовалось лишь 50 миллиардов тонн льда, а 600 миллиардов тонн - растаяло. Исследователи называют этот дисбаланс катастрофическим и несущим ужасные последствия для человечества.

Напомним, ученые сообщили, что после 2030 года биоразнообразие на Земле начнет сокращаться из-за влияния человечества на климат. Если прогноз верный, то уже в 2030 году из-за больших выбросов вредных материалов большинство обитателей тропиков не смогут жить как раньше. Далее, к 2050 году, особо высокая смертность животных станет заметна и на остальных территориях планеты.

Как сообщала "Страна", ведение карантинных мер в Украине из-за распространения коронавируса благоприятно сказывается на экологии Одессы. Люди меньше стали пугать морских обитателей, и из-за этого к берегу приплывают дельфины, которые устраивают развлечения у причала.