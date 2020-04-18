В России медицинских работников решили протестировать на наличие антител к коронавирусу. Первой площадкой, где были проведены анализы, стал Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова в Москве.

Иммунитет неожиданно обнаружили у 30 из 204 его сотрудников.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

30 человек - это 15% от сдавших анализы людей. Тест-система на обнаружение антител к COVID-19 была разработана Новосибирским ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Интересно, что у принявших участие в тестировании 204 сотрудников центра центра в предыдущие два месяца не выявлялись симптомы острых респираторных вирусных инфекций.

Через две недели будут проведены повторные исследования, уточнили в Минздраве.

"Наличие антител класса IgG к COVID-19 может свидетельствовать о бессимптомно перенесенной новой болезни, в том числе в ситуации какого-то контакта наших медиков с пациентами даже на фоне беспрецедентных мер по защите персонала и профилактике. Вместе с тем причиной устойчивости к вирусу может быть и ранее перенесенная инфекция, вызванная коронавирусом, максимально близким по своей антигенной структуре к новому виду и обеспечивающим так называемый перекрестный иммунитет к COVID-19. Это предстоит выяснить ученым", - прокомментировал результаты тестов генеральный директор Пироговского центра Олег Карпов.

Как писала "Страна", при выходе из карантина всех украинцев тоже собираются проверить на антитела к Covid-19.

Мы подробно разбирались, зачем нужна эта проверка и когда именно к ней приступят.