В Киевской области поймали преступника, который похитил и изнасиловал бывшую сожительницу.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Сообщено о подозрении 33-летнему мужчине, который в апреле текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывез бывшую сожительницу в лес, где, угрожая последней пистолетом, нанес сильные нравственных страдания. После чего подозреваемый изнасиловал женщину по месту его проживания", - указано в сообщении.

Мужчине выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей, за содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, полиция поймала строителя, который изнасиловал девушку своего знакомого в одном из санаториев Пущи-Водицы под Киевом. Ему уже сообщили о подозрении.

Как сообщала "Страна", в Киеве 60-летний насильник, который представился известным продюсером, дважды надругался над 18-летней студенткой в собственном доме. Теперь он может провести 10 лет за решеткой.