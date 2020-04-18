У села Белгородка в Киево-Святошинском районе Киевской области загорелся лес. Местные жители подозревают поджог.

Фото многоэтажек на фоне пылающего лесного массива опубликовала в Facebook жительница Киевской области Василиса Мазурчук.

"Подожгли наш лес", - коротко подписала снимки стихии пользовательница социальной сети.

В комментариях люди пишут, что в квартирах пахнет гарью даже несмотря на закрытые окна.

Как сообщала "Страна", в Киевской области ежедневно спасатели ликвидируют около 100 пожаров в экосистемах.

Мы также приводили мнения экспертов, почему службы неделями не могут справиться с пожарами, а Киев задыхается от продуктов горения. Одной из главных причин они видят в систематическом развале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, мы публиковали советы, как сберечь здоровье при ухудшении экологической обстановки из-за пожаров.