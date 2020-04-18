Спасатели из Евросоюза опубликовали карту лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где до саркофага меньше двух километров
В Чернобыльской зоне отчуждения, после появления новых очагов возгорания, огонь приблизился до 1,6 км от саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Европейского союза в Twitter.
Согласно сообщению, служба по чрезвычайным ситуациям выпустила картографический продукт для отображения пожара в Чернобыльской зоне.
"Основываясь на снимках Sentinel2, сожженная площадь оценивается в 12 700 га и показывает, что пламя было на расстоянии всего 1,6 км от саркофага", - сказано в нем.
К сообщению также прикреплено изображение зоны пожара.
Ранее в Greenpeace назвали причину лесных пожаров под Чернобылем в Украине.
Также мы рассказывали, что в Киевской области ежедневно происходит около 100 пожаров на экосистемах.