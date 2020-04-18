В Чернобыльской зоне отчуждения, после появления новых очагов возгорания, огонь приблизился до 1,6 км от саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Европейского союза в Twitter.

Согласно сообщению, служба по чрезвычайным ситуациям выпустила картографический продукт для отображения пожара в Чернобыльской зоне.

"Основываясь на снимках Sentinel2, сожженная площадь оценивается в 12 700 га и показывает, что пламя было на расстоянии всего 1,6 км от саркофага", - сказано в нем.

К сообщению также прикреплено изображение зоны пожара.

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