В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что соблюдать правила карантина и оставаться дома даже на Пасху - это самый быстрый способ остановить распространение коронавируса. И призвали попытаться убедить близких, которые собираются сходить в церковь, не делать этого.

В Facebook МОЗ дал четкую инструкцию, как нужно убеждать.

По мнению сотрудников ведомства, главное - передать родным "свои страх, тревогу и беспокойство. Важно делиться своими эмоциями, чтобы услышать и понять их".

Далее следует поступить следующим образом.

Говорите спокойно и уверенно. На агрессию не отвечайте агрессией. Опирайтесь на факты. Привлекайте авторитетные, по мнению близкого человека, источники.

Проговорите, что все мы сейчас в опасности и должны беспокоиться друг о друге. Если близкий человек игнорирует заботы о себе, объясните, что он может подхватить вирус, переносить его и заразить других, а главное, своих родных.

Расскажите о всех преимуществах и недостатках. Вместе подумайте, как преодолеть трудности и как отпраздновать Пасху в условиях карантина.

Покажите мировой пример празднования Пасхи. Ведь этот светлый праздник должен объединять и дарить радость и покой в ​​душе, а не подвергать опасности.

Ранее "Страна" сообщала, что МОЗ выпустило рекомендации по противодействию распространению коронавируса на языках национальных меньшинств Украины, кроме русского.

Мы также приводили рекомендации ведомства, как носить и утилизировать маску.