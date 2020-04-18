В МОЗ опубликовали инструктаж по убеждению близких перед Пасхой. Фото: Facebook/ /orthobuk

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что соблюдать правила карантина и оставаться дома даже на Пасху - это самый быстрый способ остановить распространение коронавируса. И призвали попытаться убедить близких, которые собираются сходить в церковь, не делать этого.

В Facebook МОЗ дал четкую инструкцию, как нужно убеждать.

По мнению сотрудников ведомства, главное - передать родным "свои страх, тревогу и беспокойство. Важно делиться своими эмоциями, чтобы услышать и понять их".

Далее следует поступить следующим образом.

Говорите спокойно и уверенно. На агрессию не отвечайте агрессией. Опирайтесь на факты. Привлекайте авторитетные, по мнению близкого человека, источники.

Проговорите, что все мы сейчас в опасности и должны беспокоиться друг о друге. Если близкий человек игнорирует заботы о себе, объясните, что он может подхватить вирус, переносить его и заразить других, а главное, своих родных.

Расскажите о всех преимуществах и недостатках. Вместе подумайте, как преодолеть трудности и как отпраздновать Пасху в условиях карантина.

Покажите мировой пример празднования Пасхи. Ведь этот светлый праздник должен объединять и дарить радость и покой в ​​душе, а не подвергать опасности.

Скриншот из Facebook МОЗ

Ранее "Страна" сообщала, что МОЗ выпустило рекомендации по противодействию распространению коронавируса на языках национальных меньшинств Украины, кроме русского.

Мы также приводили рекомендации ведомства, как носить и утилизировать маску.

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