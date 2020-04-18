Государственный департамент организовал два эвакуационных борта для граждан США: чартерного рейса в аэропорт "Вашингтон-Даллес" 21 или 22 апреля и рейса авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в Майами 26 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Приоритет при посадке будет отдан гражданам США, а затем законным постоянным жителям. Всем пассажирам необходимо будет возместить расходы правительства США за рейс и подписать вексель на этот счет перед посадкой", - указано в сообщении посольства.

Отмечается, что количество мест ограничено, и каждое будет стоить около 1,8 тысяч долларов. В свою очередь за рейс на самолете авиакомпании МАУ нужно будет расплатиться при покупке билета. Граждане Украины, проживающие в США, должны будут сообщить в посольство о покупке билетов на вылет. Если этого не сделать, во время посадки на самолет могут возникнуть проблемы.

"Это не рейс, осуществляемый правительством США или финансируемый государством. Посольство координирует свою деятельность с МАУ, чтобы предоставить дополнительную информацию заинтересованным гражданам США", - отмечается в сообщении.

Напомним, Государственный департамент и посольство США в Украине организовали специальный чартерный рейс для граждан и постоянных жителей США из Киева.

Как сообщала "Страна", советник министра внутренних дел Арсена Авакова и член коллегии в МВД Украины Зорян Шкиряк опубликовал карантинный мем. На картинке изображен косяк с марихуаной размером с мужскую ладонь в виде самолета. Картинка подписана: "Улететь сегодня можно только этим рейсом"