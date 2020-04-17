Завершено досудебное расследование в отношении оперуполномоченного столичного главка полиции, обвиняемого в совершении сопротивления и причинении телесных повреждений работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Инцидент произошел 18 октября 2019 в Соломенском районе столицы, когда патрульные полицейские по подозрению водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, остановили автомобиль Land Rover. Присутствуя при выяснении патрульными обстоятельств совершения административного правонарушения оперуполномоченный столичного главка полиции, который оказался знакомым водителя, начал вести себя агрессивно и препятствовать оформлению правонарушения.

При этом законные требования полицейских прекратить такие действия не выполнил. В частности, подозреваемый пытался ударить полицейских.

Обвинительный акт в отношении оперуполномоченного в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 УК Украины и ч. 2 ст. 345 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и умышленное причинение ему легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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