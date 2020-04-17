Пока не существует ни одного доказательства того, что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, передаются через еду. Это относится и к коронавирусу.

Пост о способах инфицирования опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья.

В ЦОЗ напомнили, что COVID-19 является респираторным заболеванием, которое передается при прямом контакте человека с человеком и когда инфицированный кашляет или чихает.

Пока нет никаких доказательств того, что вирусы, вызывающие респираторные заболевания, передающиеся через пищу.

Поскольку частицы телесных жидкостей, выделяемые при кашле, слишком тяжелые, чтобы циркулировать в воздухе, они приземляются на предметы и поверхности, которые окружают зараженного человека. Другой человек может подхватить вирус, коснувшись загрязненной поверхности, предмета или руки инфицированного человека, а затем коснувшись собственного рта, носа или глаз. Это также может произойти, например, если взяться за ручку дверей или пожать руку, а затем прикоснуться к своему лицу.

Поэтому предприятия общественного питания, которые продолжают работать в режиме доставки, должны снизить риск заражения поверхностей и упаковочных материалов - в том числе с помощью средств индивидуальной защиты.

В пищевой отрасли также необходимо ввести режим физического дистанцирования и строгие гигиенические и санитарные меры, обеспечить мытье и обеззараживание рук на каждом этапе приготовления, упаковки и сбыта продуктов питания.

В ЦОЗ добавили, что, согласно исследованиям, COVID-19 может сохранять жизнеспособность до 72 часов на пластике и нержавеющей стали, 4 часов - на меди и до 24 часов - на картоне. Однако эти исследования проводились в лабораторных условиях с контролируемой относительной влажностью и температурой, поэтому их следует осторожно трактовать в реальной среде.

Ранее "Страна" рассказывала о безопасной дистанции при беге и ходьбе, соблюдение которой не даст заразиться коронавирусом.

Мы также показывали 3D-модель, как коронавирус распространяется при кашле в помещениях.