Киевской местной прокуратурой №7 направлено в суд обвинительный акт в отношении двух лиц по подозрению в совершении разбоя, соединенного с причинением тяжких телесных повреждений.

Об этом информирует пресс-служба Киевской прокуратуры.

Установлено, что 15 февраля супруги, состоящие в браке, позвонили в службу такси и заказали автомобиль на указанный ими адрес.

Когда водитель такси прибыл на место, женщина отвлекла его внимание, попросив выйти из машины, чтобы помочь положить пакеты в багажник автомобиля. В это время ее муж, который скрывался неподалеку, подбежал к водителю и нанес ему множественные удары деревянной палкой, причинив тяжкие телесные повреждения.

В результате подозреваемые завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 2,6 тыс гривен и мобильным телефоном.

Правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать их.

Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) направлено в Подольский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Подозреваемые находятся под стражей. За совершенное преступление им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, как в Киеве иностранцы избили таксиста и угнали его машину.

Также мы рассказывали, что в Киеве на 8 лет посадили таксиста, который за два дня изнасиловал двух женщин.