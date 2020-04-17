Число летальных исходов от осложнений вследствие заражения коронавирусом в мире превысило 150 тысяч. А инфицированы на планете более 2,2 миллионов.

Такие данные приводит вечером 17 апреля сайт исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике к 23:00 по Киеву, количество зараженных в мире составляет 2 216 228 человек. Умерли 150 948 человек.

Лидером по этим двум показателям являются США: там инфицированы 683 786 граждан, жертвами вируса стали 36 172 человека.

Число выздоровевших на планете составляет 567 342 человека. По этому показателю лидируют Германия (81 800 выздоровлений), Китай (77 944) и Испания (74 797).

В Украине к 17 апреля заболели 4 662 человека, 125 умерли.

А выздоравливающая Италия за минувшие сутки установила два коронавирусных рекорда.