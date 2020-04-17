Киевской местной прокуратурой №2 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении мошенников, которые по поддельным документам завладели квартирой умершей женщины в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что после смерти пожилой киевлянки - владелицы квартиры по улице Анны Ахматовой - злоумышленники подделали от ее имени договор купли-продажи, датированный 2012 годом, и переоформили на одного из соучастников право собственности на это жилье.

В дальнейшем мошенники продали указанную квартиру другому лицу и присвоили средства от ее продажи на сумму свыше 660 тыс. грн.

Трем лицам, причастным к незаконной сделке, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

На квартиру наложен арест. Кроме того, арестовано имущество подозреваемых на сумму более 2 млн грн для обеспечения возмещения потерпевшим нанесенного ущерба.

Сейчас обвинительный акт в отношении указанных лиц направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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