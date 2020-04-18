Киевской местной прокуратурой №3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины, который совершил разбойное нападения на трех граждан с использованием сильнодействующего препарата.

Об этом информирует прокуратура Киева.

Выяснено, что 4 и 6 февраля текущего года злоумышленник, находясь рядом ТЦ "Дарынок", знакомился с людьми и угощал их алкоголем, постепенно добавляя в него вещество, употребление которого вводит человека в беспомощное состояние. Когда пострадавшие теряли сознание, человек отбирал у них мобильные телефоны и деньги.

Как следствие, одна из жертв "клофелинщика" скончалась в больнице на следующий день от отравления сильнодействующим лекарственным средством.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 119 УК Украины направлено в Деснянский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" рассказывала, как клофелинщик в Киеве предложил заробитчанину выпить за рождение ребенка, а затем ограбил его.

Еще мы писали, как в Киеве иностранец подливал клофелин случайным знакомым и грабил их.