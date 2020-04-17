Первый с 2011 года пилотируемый полет на корабле Crew Dragon NASA совершит 27 мая. В космосе астронавты испытают передельных возможности новой системы шаттла.

Об этом сообщила пресс-служба NASA.

"Американские астронавты снова запустят американскую ракету с американской земли на Международную космическую станцию в рамках программы коммерческих экипажей NASA. Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли полетят на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, взлетят на ракете Falcon 9 в 16:32 по восточному времени 27 мая из стартового комплекса 39A во Флориде", - указано в сообщении.

Отмечается, что миссия проверит систему транспортировки экипажа, работу стартовой площадки, систему ракеты, а также полет в условиях космоса. Кроме того, корабль Crew Dragon автоматически состыкуется с Международной космической станцией под наблюдением астронавтов, спустя некоторое время (которое будет определено перед вылетом) так же на автопилоте отстыкуется и доставит космонавтов на Землю.

Напомним, Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) летом 2021 года планирует запустить миссию DART (Double Asteroid Redirection Test), чтобы отклонить астероид от Земли.

Как сообщала "Страна", экипаж Международной космической станции (МКС) захватил при помощи дистанционной руки-манипулятора Cargo Dragon американский грузовой космический корабль Cygnus. На нем космонавтам доставили, среди прочего, свежий чеснок.