Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа", который проявился в конце марта в Верховной Раде во время решения кадровых вопросов. По мнению главы государства, его можно объяснить происками врагов из парламента, которые пытаются развалить монобольшинство.

О происках Зеленский сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Этот корабль под названием "Слуга народа" - все зависит от него. Я дал им возможность. Если они хотят идти вперед - они пойдут. Но много в этом океане акул, много людей плавает. И очень хотят договориться с новой командой. Люди разные. Все хотят, чтобы этот корабль потонул. В Раде большинство хотят", - сказал президент.

Ранее "Страна" приводила слова Зеленского о том, каким он видит порядок действий в решении ситуации на Донбассе. Озвученный им порядок не соответствует минским договоренностям.

Мы также цитировали прогноз президента у Савика Шустера о том, что после Пасхи коронавирусом могут заболеть до 10% украинцев.