Сегодня, 17 апреля, вступил в силу Закон от 13 апреля 2020 года № 556-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира".

Закон был опубликован в газете "Голос Украины" 16 апреля, информирует Юрлига.

Закон вносит изменения в статьи 77 и 77-1 КУоАП и в статьи 241 и 245 Уголовного кодекса.

О предусмотренных штрафах разъяснено на портале "Судебная власть Украины".

Так, согласно Закону:

- уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн;

- нарушение требований пожарной безопасности в лесах - влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц - от 4 тыс. 590 грн до 15 тыс. 300 грн. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, - штраф от 4 тыс. 500 грн до 15 тыс. 300 грн для граждан и от 10 тыс. 710 грн до 18 тыс. 360 грн для должностных лиц;

- выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных дорог и железных дорог, в парке, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, - наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн до 6 тыс. 120 грн для граждан и 15 тыс. 300 до 21 тыс. 420 грн для должностных лиц;

- если те же действия совершены в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 6 тыс. 120 до 12 тыс. 240 грн.

Также Закон вносит изменения в статьи 241 и 245 Уголовного кодекса, согласно которым штрафы за загрязнение атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами теперь будут составлять от 1800 до 3600 НМДГ. За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, а также сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом штрафы вырастут до 5400 - 9000 НМДГ.

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