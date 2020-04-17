Причиной пожаров у Чернобыльской АЭС стала сухая теплая зима, которая высушила болота и торфяники.

Об этом сообщил представитель российского Greenpeace Алексей Ярошенко в интервью "РИА Новости".

"В самой зоне отчуждения действуют пять пожаров, плюс еще на Белорусском радиационном заповеднике - один, а в окрестностях десятки. Лес горит на площади около 50 тысяч гектаров. Проблема в том, что там небывалая для этого времени года сушь, из-за малоснежной зимы снега не накопилось, его не было просто. Торфяники и леса встретили весну сухими. Сейчас там так, как у нас было в 2010 году в средней полосе, а еще только апрель", - заявил он.

Также Ярошенко отметил ,что, несмотря на все усилия власти по тушению пожаров, до перемены погоды вряд ли у спасателей будет наблюдаться большой успех в ликвидации возгорания. Также он добавил, что основная часть пожаров сейчас на территории Беларуси.

"Сейчас там довольно много техники, но все равно, пока погода не переменится, с пожаром такого масштаба будет сложно справиться. Единственная надежда на то, что белорусы лучше всех умеют тушить торфяники. Опасность в том, что во многих местах от горящей травы возникнут очаги тления торфа", - рещюмировал эксперт.

Напомним, 16 апреля в Киеве наблюдался экстремально загрязненный воздух. Виной тому - пожары (в том числе и в Чернобыльской зоне) и шквальный ветер, который принес гарь в Киев. По данным замеров, воздух в Киеве вчера был на экстремально опасном уровне. К утру индекс загрязнения слегка понизился, но все равно остается очень высоким. На улице трудно находиться дольше получаса.

Как сообщала "Страна", в России наблюдают за пожаром в Чернобыле, но не предпринимают никаких действий, поскольку Украина официально не обращалась за помощью. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга.

Также "Страна" писала, что по состоянию на 17 апреля в Чернобыльской зоне продолжается тление значительных очагов огня в районе села Корогод. А в целом в Киевской области ежедневно спасатели ликвидируют около 100 пожаров в экосистемах, поэтому продукты горения накапливаются в воздухе.