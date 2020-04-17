Грязный воздух из зоны пожаров, что бушуют в заповедных лесах зоны отчуждения у Чернобыльской АЭС и в Житомирской области продолжают бушевать лесные пожары, активно перемещается в Киев. В связи с этим индекс качества воздуха украинской столицы превысил 300 единиц.

Об этом гласят данные сервиса по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual.

Стоит отметить, что воздух в Киеве сейчас обозначается как "очень нездоровый" или даже "опасный для жизни".

Подобная картина наблюдалась и вчера вечером, когда после дневных показателей в 100-120 единиц, загрязненность в столице подскочила до 300 и выше.

Неудивительно, что при такой ситуации с пожарами в Киевском и Житомирском регионе страны, столица снова оказалась на первом месте по уровню загрязнения воздуха среди всех стран мира, опередив даже китайский Шанхай.

Скриншот: Air Visual

Ранее мы писали, что из Овручского района Житомирской области подстрадавшие от пожара люди были эвакуированы в соседние населенные пункты.

Напомним, что дым лесных пожаров в Чернобыльской зоне распространился в сторону юга Украины, а также на Беларусь, восточную Румынию и Болгарию.