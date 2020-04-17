Уровень Цезия-137 в воздухе Киева более чем в 1000 раз ниже предельно допустимых концентраций, несмотря на недавние пожары в Чернобыле.

Об этом в пятницу, 17 апреля, информирует пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Сообщается, что начиная с 5 апреля 2020 года Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности следит за радиационной ситуацией связанной с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Замеры количества цезия производились на протяжении пяти коротких периодов:

в ночь с 4 на 5 апреля;

с 14:00 до 17:00 5 апреля;

с 13:00 до 15:00 8 апреля;

в течение дня 10 апреля.

По информации ведомства, за все время специального контроля концентрации цезия-137 в воздухе не поднимались выше 10-3 Бк/м3. По состоянию на 13 апреля результаты наблюдения и прогнозирования свидетельствовали о следующем:

значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (гамма-фона) в Киеве не росло и находилось на уровнях, соответствующих нормальному естественному радиационному фону;

концентрации цезия-137, зафиксированные оборудованием мобильной лаборатории радиационной разведки, являются, по крайней мере, на две ступени ниже установленных радиационно-гигиеническими регламентами допустимых уровней и не несут радиологической угрозы;

вероятные индивидуальные дозы внутреннего облучения, вызванные этими временными повышениями, не могли бы превысить 0,01 мкЗв при годовом лимите эффективной дозы облучения 1000 мкЗв (1 мЗв).

По данным органа, замеры осуществлялись, исходя из предположения о том, что условный человек непрерывно дышал воздухом с повышенной концентрацией цезия-137 с 5 по 13 апреля.

"В соответствии с обновленными результатов моделирования, потенциальные максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева были меньше 0,1 мБк/м3. Прогнозируемые концентрации являются меньше тех, которые наблюдались ранее и в более 1000 раз ниже установленных НРБУ-97 допустимых уровней. Никакого вреда здоровью населения они не наносят", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что учитывая радиологическую ситуации, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно.

Напомним, пожары в Чернобыльской заповедной зоне продолжались почти две недели - с 4 апреля. Причиной пожаров стал поджог сухой травы.

Ранее мы писали, что 16 апреля в Чернобыльских лесах снова возобновились пожары. Сильный ветер мешает авиации тушить возгорание с воздуха.