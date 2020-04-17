Американские ученые проводят клинические испытания препарата против коронавируса ремдесивир, разработанного для лечения лихорадки Эбола. Он хорошо показал себя в экспериментах с клеточными культурами, а теперь дает неплохие результаты в клинических испытаниях.

Об этом сообщает CNN.

В конце февраля специалисты из Альбертского университета пришли к выводу, что ремдесивир эффективно блокирует размножение возбудителя ближневосточного респираторного синдрома - близкого родственника SARS-CoV-2.

Тогда ученые предположили, что ремдесивир сможет продемонстрировать столь же высокую эффективность против нового коронавируса. И действительно: их гипотеза подтвердилась во время экспериментов с клеточными культурами. Препарат блокирует работу полимеразы - фермента, с помощью которого создаются новые копии коронавируса.

Ремдесивир стали получать пациенты с коронавирусом. Участники клинических испытаний быстро поправились. Большинство из них через 6 дней выписались из больницы. Причем эти пациенты были тяжелыми, с острыми респираторными симптомами и высокой температурой.

Из участников испытаний два человека скончались.

Судя по предварительным результатам, курс лечения препаратом не должен превышать 10 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии ученые-вирусологи определили полезные свойства уже известного препарата, который может стать эффективным в борьбе с коронавирусом.

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