Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии петербургского ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Андрей Комиссаров спрогнозировал срок спада эпидемии коронавируса в России.

Он назвал его в интервью изданию "Российская газета".

Журналист поинтересовался, могут ли специалисты назвать время окончания эпидемии в России.

"Скорее всего, заболеваемость начнет снижаться летом, но, вероятно, что вирус SARS-CоV-2, который вызывает заболевание COVID-19, вернется к нам осенью. То есть он не исчезнет, а станет сезонным", - предположил эксперт.

Он привел в пример свиной грипп (вирус гриппа A(H1N1)pdm09), с которым люди столкнулись в 2009 году. Теперь им болеют каждый год, но он стал менее агрессивным.

Комиссаров добавил, что помимо SARS-CоV-2 есть другие коронавирусы, и они тоже сезонные.

"Они неопасные, мы ими болеем 3-4 раза в год. Но не исключено, что в прошлом, когда они появились, тоже вызвали пандемию", - сказал ученый.

Как писала "Страна", отечественные специалисты ожидают спада эпидемии в Украине уже в двадцатых числах апреля.

Между карантин в нашей стране могут продлить до 11 мая.