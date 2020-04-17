Сегодня Владимир Зеленский пришел на ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова". Там он поговорил практически обо всем. Выступление получилось очень победное - минимум негатива, максимум мотивирующих заявлений. И ни одного действительно неудобного вопроса.

Зеленский и Шустер обсуждали темы коронавируса, МВФ, Донбасса и нового бюджета. А вот смог в Киеве и лесные пожары, которые уже две недели не могут потушить - обошли молчанием.

"Страна" приводит основные заявления президента и анализирует их.

"Карантин не жесткий. Никто никого не бьет"

Начали разговор с коронавируса. Президент в который раз повторил тезис, что нужно остаться дома на Пасху. Из аргументов он припас и кнут, и пряник.

"Кнут" состоял в том, что если не послушаться запретов и пойти в храмы - то заболеваемость может подскочить до уровня, с которым украинская медицина просто не справится.

"Может быть волна. У нас пока что нет этой волны. У нас даже нет пока первой большой волны. Мы это сдерживаем. Статистика правдива. У нас 4000, немного больше, заболевших, 150 летальных. Если будет большое скопление, у нас будет страшная статистика - от 2 до 10% украинского населения заболеет... 2% это еще более-менее, а если 10% - то будет самая сложная ситуация. В следующем году пойдем вместе все в церковь", - заявил Зеленский.

То есть президент прогнозирует, что заболеть может каждый десятый украинец, если болезнь пойдет по негативному сценарию.

Также он намекнул, что если ситуация ухудшится, что могут быть и новые ограничения. Сказал об этом президент весьма своеобразно. "Карантин пока не жесткий. Никто никого не бьет, не загоняет домой силой, не заваривает двери".

А вот если Пасху удастся пройти без скоплений народа, Зеленский пообещал "пряник" - частичную отмену карантина.

"Мы так будем делать. 24 числа (апреля - Ред.) мы выйдем с коммуникацией. Мы расскажем, какие меры карантина мы будем смягчать. Частично людям надо выйти на работу. Частично - те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может будет смягчение с мая в транспорте. Такие вещи - они будут, если не будет очень большой волны", - пообещал президент.

Отметим, что ранее Зеленский предрекал в 20-х числах апреля как раз пик заболевания. И пока количество заболевших стабильно устанавливает рекорды по приросту. Поэтому есть обоснованные сомнения в том, что 24 апреля начнут снимать карантинные меры. Пока "волна", о которой говорит президент, только набирает силу.

"Дают 10, но мы рассчитываем на 8". О кредите МВФ

Тема кредита от Международного валютного фонда явила полное единодушие Зеленского и Шустера.

"МВФ - это как кровь для организма человека. Мы договорились - минимум 8 миллиардов долларов, Мировой банк, МВФ. Десять миллиардов, но мы рассчитываем на 8", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, выживет ли Украина без денег МВФ, Зе пустился в рассуждения о том, можно ли выжить без еды и воды. Он также заявил, что в очереди на кредит Украине стоят многие страны, даже Азербайджан, но все ждут вердикта МВФ.

"Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить - выгодно нам, не выгодно нам. Сейчас это - как кровь для организма человека", - оценил необходимость кредита Зеленский.

Затем Шустер и Зеленский вместе набросились на тысячи поправок, которыми пытались заблокировать депутаті законы о земле и банках, которых требуют кредиторы. "Эти 16 тысяч поправок - это 16 тысяч вопросов к Украине", - заявил Савик Шустер как бы от имени МВФ.

"Очень хочется флаг над рейхстагом". Зеленский о Донбассе

Словами о Донбассе Зе начал программу.

"Война на Донбассе есть, она существует, но мы идем шаг за шагом к миру. А если по нам стреляют - мы отвечаем, у нас мощная армия", - дал он краткое описание текущего момента.

С этим описанием можно поспорить - к миру никто не идет, война только усиливается, а в Минске - тот же тупик, что и при Порошенко. Однако президент видит и позитивные моменты. "Мы сейчас договорились, что каждую неделю у нас видео-Минск проходит", - сказал Зе. Но пока из результатов - только очередной обмен пленными.

"Что для вас победа? Я не имею в виду флаг над Рейхстагом", - спросил Шустер. "Хотя очень хочется", - вставил реплику президент. Но потом посерьезнел и казал, что победа - это возвращение всех территорий и вывод Россией всех войск.

"Мы хотим видеть большой результат. Обязательно будем контролировать нашу границу и обязательно там пройдут выборы. Для меня главное - выйдут войска и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы", - описал свой план Зеленский.

То есть президент повторил прежнюю формулу - сначала контроль над границей и заход войск и только потом выборы. Об эту формулу ранее уже разбивались все переговоры по Донбассу - поскольку Минску-2 она не соответствует и ни Россию, ни "республики" не устраивает.

Социалка и заробитчане

Зеленскому дали время отрекламировать изменения в бюджет - в части доплат пенсионерам. Также он долго расписывал о планах правительства по дорожному строительству и развитию отдельных отраслей, сыпал цифрами. Шустер его не перебивал. Создавалось впечатление, что это заготовленный монолог президента.

"У нас к сожалению нет принтера, чтоб печатать доллары", - предупредил Зе и затем перечислил уже введенные не очень щедрые меры поддержки - помимо пенсий, пособия по безработице, программа льготных кредитов для малого бизнеса 3-5-7-9 и прочие.

Интересный пассаж был о заробитчанах. Президент не обсуждал это как проблему - на родину вернулись сотни тысяч людей без работы, куда их девать? - а как некую возможность.

"Они приехали. У них есть небольшой капитал. Мы им предложим ипотечные программы, на которые они смогут открыть свой маленький бизнес", - заявил президент, но что он имел в виду - непонятно. Ипотека и поддержка малого бизнеса - немного разные вещи.

Рейтинг президента

Зеленский ответил на единственный за всю передачу заковыристый вопрос - не опасается ли падения доверия к себе. Шустер привел социологию: с начала марта уровень надежды у людей упал с 71% до 49%.

Ответ Зе: нет, не опасается. Рейтинг весьма высок.

Что же до падения надежд украинцев - то президент не заметил ничего удивительного. В мире бушует эпидемия коронавируса. Но нужно думать как улучшить ситуацию.

Раскол в "Слуге народа"

Под конец Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа", который проявился недавно в Раде.

По его мнению, это происки врагов из парламента, которые пытаются развалить монобольшинство.

"Этот корабль под названием "Слуга народа" все зависит только от него. С самого начала я предоставил возможность, чтобы этот корабль был крепким для команды, которая на борту этого корабля. Главная задача для него – просто идти вперед.

Я предоставил им возможность, если они хотят идти вперед, даже когда есть шторм, они пойдут. Все зависит от них.

Но в этом океане, в этой Верховной Раде, очень много акул. Очень много людей плавают и все хотят договориться с этой командой. Со мной ни одна акула не сможет договориться, а люди они разные.

Все зависит от каждого в "Слуге народа". Все хотят, чтобы этот корабль утонул", - сказал президент.