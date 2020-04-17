После сообщений о том, что Украина начнет выходить из карантина уже в мае, стало известно о грядущем снятии ограничений на работу общественного транспорта. Это произойдет не раньше июня этого года. Соответствующее решение должен принять Кабинет министров.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью 24 каналу.

Чиновник отметил, что восстанавливать работу транспорта необходимо уже после того, как темпы заражаемости коронавирусной инфекцией в стране пойдут на спад. При этом при снятии части ограничений на передвижения, масочный режим еще задержится на некоторое время.

"Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом", - сказал Криклий.

Напомним, что недавно замминистра здравоохранения назвал условие снятие карантина в Украине.

Ранее мы писали, что по данным Apple, украинцы являются одними из главных нарушителей карантина в мире.