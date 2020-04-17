После того, как коронавирус нашли у одного из украинских бойцов, наличие инфекции было подтверждено и у командующего Национальной гвардии Николая Балана.

У командующего Национальной гвардии Украины обнаружен коронавирус. Диагноз был подтвержден путем повторного тестирования на наличие инфекции.

Об этом в пятницу, 17 апреля, написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщил чиновник.

По его словам, Балан сейчас находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование на коронавирус.

"Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме", - добавил Геращенко.

Напомним, что во время Пасхальных праздников следить за общественным правопорядком у храмов будут около 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Ранее мы писали, что на Закарпатье обнаружили первый случай коронавируса среди пограничников.