Киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал развитие событий в Украине, если Международный валютный фонд не даст очередной транш. По мнению эксперта, в этом случае президенту Украины Владимиру Зеленскому придется спасаться бегством.

Такой прогноз Погребинский дал в эфире телеканала NewsOne 17 апреля.

По словам эксперта, украинский бюджет держится практически на заимствованиях, без которых наступит коллапс.

"...Две трети доходной части бюджета - это заимствования. Без них бюджет не складывается вообще... Поэтому Зеленскому объяснили, что если не получить денег (МВФ - Ред.), то вообще никак не складывается, вообще нельзя платить ни пенсий, ни зарплат... И это означает, что через месяц... президенту Зеленскому надо искать самолет в какой-нибудь Оман", - сказал гость эфира.

По его мнению, если власти примут решение о запуске печатного станка, то через полтора-два месяца доллар будет стоить около 300 гривен.

Смотрите необходимый фрагмент интервью с 12:20. Видео: YouTube/ NEWSONE

Ранее "Страна" сообщала, что по информации Офиса президента, Зеленский отдыхал зимой в Омане за счет жены, а улетел оттуда с помощью султана.

Мы также писали, что почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ.