В пятницу Италия установила сразу два рекорда с начала вспышки коронавируса в стране.

Число новых заражений за сутки стало самым низким с начала эпидемии (+355), а рост выздоровлений – самым резким (+2563).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Борелли.

"На сегодня заражены 106 962 человека, за сутки их число возросло на 355 человек", - сказал Борелли.

Днем ранее он заявлял о 1189 новых инфицированных. А во вторник - о выявлении 675 новых инфицированных вирусом.

Общее число излечившихся в Италии достигло 42 727. Прежний рекорд по количеству объявленных здоровыми граждан был установлен на прошлой неделе: тогда поправились 2 099 человек.



В пятницу число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 575 человек. В четверг было зарегистрировано 525 смертельных исходов. Всего вирус унес жизни 22 745 итальянцев.

По словам Борелли, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 172,4 тысячи. В четверг этот показатель составлял 168,9 тысяч человек.

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 1107 человек.

"Это самый низкий показатель с 27 марта", - сказал Борелли, добавив, что 73% зараженных находятся на домашней изоляции.



"Данные этих дней показывают, что давление на больницы снижается, и этот показатель укрепляется. В больницах проведена огромная работа, и кривая заражений замедлилась", - констатировал чиновник.

В конце брифинга Борелли заявил, что пресс-конференции его службы, которые с конца февраля проводятся каждый вечер, отныне будут собираться только в понедельник и четверг. А ежедневные данные власти будут распространять через социальные сети или официальные сообщения.

Ранее "Страна" приводила статистику заболеваемости по Украине на 17 апреля.

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