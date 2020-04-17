Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.

"Были затронуты и некоторые другие вопросы международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Также обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.

Кроме того, в ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о принимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нормандский саммит" возможно пройдет в режиме онлайн.

Также мы писали, что Россия предлагает публиковать все договоренности контактной группы по Донбассу.