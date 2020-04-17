Путин и Макрон по телефону обсудили урегулирование на Донбассе
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.
Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.
"Были затронуты и некоторые другие вопросы международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.
Также обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.
Кроме того, в ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о принимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий.
Напомним, ранее сообщалось, что "Нормандский саммит" возможно пройдет в режиме онлайн.
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