В одном из сгоревших сел Житомирской области жили староверы, которые хотели спастись от конца света вдали от городов. Причиной пожара местные жители называют поджог мусора на кладбище во время уборки.

Об этом в пятницу, 17 апреля, передает ТСН.

По словам жителей сел, председатель сельского совета Першотравневого пришел на уборку кладбища вместе с небольшим количеством людей. Видимо, чтобы не вывозить мусор и сухую траву на свалку, участники этого "субботника" решили все это поджечь. Однако люди не рассчитывали, что огонь станет сложно контролировать. В итоге пожар добрался до сел Бережесть Каменевка, Магдин и Личманы.

Как рассказала Татьяна, чьи родители уехали из Першотравневого в Овруч ночью, в Магдине жили староверы. Они какое-то время назад приехали из городов, чтобы спастись от конца света в глуши. В ходе своего переселения, люди арендовали дома в которых поселились и даже открыли школу. Тем не менее, от пожаров их село пострадало больше остальных населенных пунктов.

Женщин и детей из Магдина эвакуировали в Гладковичи, где поселили в местном клубе. Их обеспечили питанием, вещами и медикаментами.

Как утверждает Татьяна, жители пытались остановить огонь, однако это сделать им не удалось до сих пор.

Ранее мы писали, что из Овручского района Житомирской области подстрадавшие от пожара люди были эвакуированы в соседние населенные пункты.

Также мы публиковали фото и видео страшных пожаров на территории Житомирской области.