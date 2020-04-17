Синоптик показала карту спасительных дождей по северу Киевской и Житомирской областей, где бушуют пожары
Самые свежие карты за вечер пятницы, 17 апреля, показывают, что вдоль северной границы Украины находятся участки дождей. Возможно, они принесут облегчение киевлянам, уставшим от грязного воздуха и пыльной бури.
Об этом пишет в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Сейчас вдоль нашей северной границы ходят островки дождиков - карта свежая. Есть надежда, что вечером немного дождей достанется зонам, где наблюдался и наблюдается огонь, северным районам Киевщины и Житомирщины", - отметила синоптик.
Ранее "Страна" давала прогноз Диденко по поводу того, когда поменяется ветер, который приносит в столицу гарь из Чернобыльской зоны.
Мы также сообщали, что к вечеру 16 апреля украинская столица, по данным сервисов оценки воздуха, стала городом с самой загрязненной атмосферой на планете.