Самые свежие карты за вечер пятницы, 17 апреля, показывают, что вдоль северной границы Украины находятся участки дождей. Возможно, они принесут облегчение киевлянам, уставшим от грязного воздуха и пыльной бури.

Об этом пишет в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Сейчас вдоль нашей северной границы ходят островки дождиков - карта свежая. Есть надежда, что вечером немного дождей достанется зонам, где наблюдался и наблюдается огонь, северным районам Киевщины и Житомирщины", - отметила синоптик.

Ранее "Страна" давала прогноз Диденко по поводу того, когда поменяется ветер, который приносит в столицу гарь из Чернобыльской зоны.

Мы также сообщали, что к вечеру 16 апреля украинская столица, по данным сервисов оценки воздуха, стала городом с самой загрязненной атмосферой на планете.